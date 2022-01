È mancato all'affetto dei suoi cari

Omar Mazzocchi

di anni 45

Ne danno il triste annuncio la mamma Maria, la sorella Michela con Giorgio, il nipote Riccardo e parenti tutti.

I funerali si svolgeranno in Cignone mercoledì 5 gennaio alle ore 14,30 partendo dall'abitazione di via Monte Grappa, 29 per la Chiesa Parrocchiale.

Dopo le esequie si proseguirà per il Tempio Crematorio.

I cortei muoveranno con mezzi propri.

Si ringraziano anticipatamente tutte le gentili persone che prenderanno parte al lutto.

Cignone, 4 gennaio 2022.