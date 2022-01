Ha raggiunto nella Casa del Padre i genitori Cesare ed Ernesta ed i fratelli Arnaldo ed Augusto

Marisa Ferragni

Lo annunciano a funerale avvenuto, affidandola all'intercessione della Beata Vergine Maria e di San Giuseppe i nipoti Maria Claudia, Federico, Piercarlo con Lara e Pierpaolo con Anna.

Un particolare ringraziamento ad Angela per l'assistenza puntuale ed affettuosa, al cugino Luciano per il continuo supporto ed al Personale tutto della Fondazione La Pace per la dedizione e la professionalità.

Si ringraziano anticipatamente quanti vorranno onorarne la memoria.

Cremona, 8 gennaio 2022.