È mancato all'affetto dei suoi cari

Ambrogio Galli

di anni 87

Ne danno il triste annuncio i figli Egino, Nunzia con Giovanni, i nipoti ed i parenti tutti.

I funerali si svolgeranno mercoledì 12 gennaio alle ore 14,30 partendo dall'abitazione in via Giuseppina n.107 per la Chiesa ed il Cimitero di S. Giovanni in Croce.

Il corteo si svolgerà in auto.

Si ringraziano anticipatamente quanti ne onoreranno la memoria.

S. Giovanni in Croce,

12 gennaio 2022.