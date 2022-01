È mancato all'affetto dei suoi cari

Luigino Cicogna

(Luigi)

di anni 90

Ne danno il triste annuncio la figlia Giovanna con Vincenzo, gli adorati nipoti Jacopo e Thomas, la sorella, la cognata, i nipoti e parenti tutti.

I funerali avranno luogo domani venerdì 14 gennaio alle ore 9,50 nella Chiesa Parrocchiale di Isola Dovarese partendo dalla Casa Funeraria Giani in via Industria n. 16 ad Asola, indi si proseguirà per il Tempio Crematorio di Cremona.

Le visite in Casa Funeraria sono consentite rispettando il distanziamento, evitando assembramenti, con il seguente orario: giovedì 13 gennaio ore 9-11; 15-18; venerdì 14 gennaio ore 8-9,25.

Un particolare ringraziamento ai Medici e a tutto il Personale infermieristico ed ausiliario dell'Azienda Speciale Comunale "Cremona Solidale" di Cremona per le cure prestate.

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che ci sono vicino in questo triste momento.

Isola Dovarese,

13 gennaio 2022.