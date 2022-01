Dopo una vita dedicata alla famiglia è mancata

Paolina Piacentini

ved. Mainardi

(Lina)

Ne danno il triste annuncio i figli Omar con Daniela, Simonetta con Evaristo, le nipoti Letizia, Mariasole, Margherita e parenti tutti.

I funerali si svolgeranno in Castelvisconti sabato 15 gennaio alle ore 15 partendo dall'abitazione in via Bordolano n. 15 per la Chiesa Parrocchiale.

Dopo le esequie si proseguirà per il Cimitero locale.

I cortei muoveranno con mezzi propri.

Un particolare ringraziamento al Personale del Reparto di Cure Palliative della Fondazione Ancelle della Carità di Cremona, a tutti gli operatori sanitari che hanno accudito la cara mamma in questi anni.

Si ringraziano anticipatamente tutte le gentili persone che prenderanno parte al lutto.

Castelvisconti,

15 gennaio 2022.