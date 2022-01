"E quando avrai bisogno di me sussurra appena il mio nome nel tuo cuore… ed io sarò lì."

È mancato all'affetto dei suoi cari

Luigi Contestabili

(Gino)

di anni 79

Ne danno il triste annuncio: la moglie Cesarina, i figli Mauro con Rosita e Cristina con Pier Paolo, gli affezionati nipoti Anna, Alessia e Giorgio, i cognati, le cognate, i cugini e i parenti tutti.

Il funerale si svolgerà in Gussola, martedì 25 gennaio alle ore 10 partendo dall'abitazione per la Chiesa Parrocchiale, indi in automobile al Cimitero locale.

Un sentito ringraziamento alla dott.ssa Michela Papi e all'infermiera Grazia del Reparto Hospice per le amorevoli cure prestate.

Si ringrazia inoltre il medico curante dott. Francesco Mariotti e la dott.ssa Laura Pelagatti per la loro costante assistenza.

Non fiori ma eventuali offerte all'Associazione NOICONVOI di Gussola e all'ACCD Onlus di Cremona.

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che ne onoreranno la memoria.

Gussola,

24 gennaio 2022.