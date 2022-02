È mancata all'affetto dei suoi cari

Leonarda Roseghini

ved. Belletti

di anni 82

Ne danno il triste annuncio: i figli Lorenzo con Sara e Simona, la sorella Vincenzina, la cognata Carla ed i parenti tutti.

La cara salma giungerà dall'abitazione di via Scolari, 27 di San Giovanni in Croce, alla Chiesa Parrocchiale di Casteldidone, sabato 5 febbraio alle ore 14,30, ove avrà inizio il rito funebre, indi per il Cimitero locale.

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che ne onoreranno la memoria.

San Giovanni in Croce - Casteldidone,

5 febbraio 2022.