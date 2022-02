Un ringraziamento particolare all'infermiera Isabella, al dottor Dario dell'Hospice e alle amiche Luisa e Romina per le amorevoli cure prestate.

Il funerale avrà luogo martedì 8 febbraio alle ore 11 nella Parrocchiale di San Bernardo; indi per il Cimitero di Sesto Cremonese.

La camera ardente è allestita presso l'abitazione di via Gallazzi, 3.

Condomini e Amministratore del Condominio Brescia Uno sito in via Gallazzi, 3 a Cremona partecipano al lutto dei familiari per la perdita della signora

Giovanna Donzelli

Cremona, 6 febbraio 2022.