È mancata all'affetto dei suoi cari

Angela Calonghi

ved. Ferrigno

di anni 90

Ne danno il triste annuncio la figlia Antonella con Gianluca e Giovanni, la sorella Maria Teresa, il nipote Giorgio con Sonia, parenti tutti.

La cerimonia funebre si svolgerà lunedì 7 febbraio alle ore 10 partendo dall'abitazione in via Vescovato, 22 per la Cattedrale di Crema; la tumulazione avverrà nel Cimitero di Casalmorano.

I familiari ringraziano di cuore quanti parteciperanno al loro dolore.

Ringraziano il dottor Michele Izzo per la grande sensibilità, attenzione e disponibilità che ha avuto in questi tre mesi nei confronti della cara mamma, il dottor Francesco Izzo, tutto il Personale dell'I-Residence di Offanengo, il dottor Pasqualino Piantelli e il dottor Roberto Ferrari.

Crema, 6 febbraio 2022.