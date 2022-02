Il funerale avrà luogo mercoledì 9 febbraio partendo alle ore 10,50 dall'abitazione di via Lago Gerundo 13, ove è allestita la camera ardente, per la Chiesa Parrocchiale di Cristo Re, indi al Polo della Cremazione.

Condomini e Amministratore del Condominio "Monterosa" sito in Cremona in via Lago Gerundo, 13 partecipano al dolore dei familiari per la perdita della cara

Eva Lazzarini

Cremona, 8 febbraio 2022.