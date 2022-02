I familiari del caro

Virginio Vaccari

annunciano che il funerale avrà luogo in Stagno Lombardo oggi, martedì 8 febbraio, alle ore 10,45 partendo dalla Casa di Riposo "Don Mori" per la Chiesa Parrocchiale, indi per il Cimitero locale.

Cremona, 8 febbraio 2022.