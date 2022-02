"Possa la Madonna dei Prati accogliere il suo umile servitore"

Circondato dall'affetto dei suoi cari è mancato

Ernesto Ciossani

di anni 82

Lo annunciano la moglie Ida, le figlie Loretta con Alberto, Maria Rosa con Massimiliano, i fratelli, le sorelle e tutti i parenti.

Il funerale si svolgerà giovedì 10 febbraio alle ore 10,30 nella Chiesa Parrocchiale di Moscazzano; la tumulazione avverrà nel Cimitero locale.

La salma, proveniente dalla Sala del Commiato Gatti di Crema in via Libero Comune n. 44, giungerà in Chiesa alle 10.

I familiari ringraziano quanti parteciperanno al loro dolore.

Moscazzano,

9 febbraio 2022.