"Ringrazio il Signore per avermi fatto amare la vita. Poiché ho amato la vita, non avrò dolore di morire. Ho mandato la mia gioia sulle ali per perdersi nell'azzurro del Cielo."

Ha concluso il suo lungo cammino

Giuseppina Maffezzoni

(maestra elementare)

di anni 92

Ne danno il triste annuncio i parenti tutti.

Il funerale avrà luogo sabato 12 febbraio alle ore 10,30 presso la Chiesa del Cimitero di Cremona, indi per il Polo della Cremazione.

Un grazie di cuore alla cara amica Donatella che le è sempre stata vicino, un ringraziamento particolare alla dott.ssa Costanza Gagliardi, alle coordinatrici infermieristiche Elisa e Ilaria, all'educatrice Ilaria, alla dott.ssa Monica Cadei, alla dott.ssa Roberta Barili e a tutto il Personale di Cremona Solidale RSA Somenzi Reparto Donizetti per le amorevoli cure prestate.

Un ringraziamento inoltre alla dott.ssa Donatella Parentini.

Si ringraziano anticipatamente quanti vorranno onorarne la memoria.

Cremona,

10 febbraio 2022.