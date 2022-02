La mia Unica

Zia Lola

in te c'era il sole... mi illuminavi, mi riscaldavi e sempre mi regalavi uno dei tuoi stupendi sorrisi.

In te c'era l'amore per tutti, la generosità infinita, la gioia per la vita.

In te c'era una "zianonna" per il nostro piccolo Giovanni per il quale non ti sei mai risparmiata, donandogli tutto di te.

Ti vorrò sempre bene, zia, come quando da bambina, appena ti vedevo, ti correvo incontro... ed entrambe sorridevamo... felici...

Grazie di essere stata la mia grande Zia Lola.

La tua Tony.

Cremona,

12 febbraio 2022.