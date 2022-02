È improvvisamente mancata all'affetto dei suoi cari

Clara Rovereti

ved. Balestreri

di anni 74

Ne danno il triste annuncio i figli Giampaolo con la nuora Fanny, Thomas con la nuora Monica, i nipoti Elisa e Luca, il fratello Aldo con Lina, la cognata Raffaella con Leopoldo e rispettiva famiglia, i nipoti, gli amici Ivana e Mario ed i parenti tutti.

La cara salma proveniente dalla Casa Funeraria "Ghidotti & Murelli" a Canneto sull'Oglio in via Roma n. 34 sarà fatta giungere alla Chiesa di Piadena sabato 19 febbraio alle ore 10 per il rito funebre, indi si proseguirà per il Cimitero di Vho.

Orari visite: giovedì e venerdì dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

Il corteo si svolgerà interamente in auto.

Un particolare ringraziamento al Reparto di Cure Palliative delle "Ancelle della Carità" di Cremona, al Primario dott. Quinzani e a tutto il Personale per le premurose cure prestate.

Non fiori ma eventuali offerte al Centro Tumori di Piadena.

Canneto sull'Oglio - Piadena Drizzona,

17 febbraio 2022.