Circondata dall'affetto dei suoi cari è mancata

Pedrina Capoferri

ved. Manenti

di anni 93

Ne danno il triste annuncio i figli Francesco e Giulia con Sandro, i cari nipoti Marzia e Stefano, il nipote Gianfranco con Filippo e Tommaso e tutti i parenti.

La cerimonia funebre si svolgerà giovedì 17 febbraio alle ore 16 partendo dall'abitazione in piazza Gambazzocchi n. 10 per la Chiesa Parrocchiale di Moscazzano; si proseguirà per la cremazione.

Le ceneri riposeranno nel Cimitero di Moscazzano.

I familiari ringraziano di cuore quanti parteciperanno al loro dolore.

Moscazzano,

17 febbraio 2022.