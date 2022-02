È mancata all'affetto dei suoi cari

Carla Belletti

di anni 90

Ne danno il triste annuncio: i nipoti Lorenzo con Sara e Simona, ed i parenti tutti.

La cara salma giungerà dall'abitazione di via Scolari, 27 di San Giovanni in Croce, alla Chiesa Parrocchiale di Casteldidone, sabato 19 febbraio alle ore 10, ove avrà inizio il rito funebre, indi si proseguirà per il Polo della Cremazione di Cremona.

Il S. Rosario sarà recitato in abitazione venerdì alle ore 18.

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che ne onoreranno la memoria.

San Giovanni in Croce - Casteldidone,

18 febbraio 2022.