Ha raggiunto l'amato figlio Andrea

Federico Micheli

di anni 63

Con profondo dolore ne danno il triste annuncio la moglie Paola, i figli Diambra con Andrea, Stefano con Sara, gli adorati nipoti, fratelli, sorelle, cognati, cognate, nipoti e parenti tutti.

La cara salma è esposta nella camera ardente dell'O.P. L. Mazza di Pizzighettone; il funerale si celebrerà, nel rispetto delle normative vigenti, sabato 19 febbraio alle ore 10 nel Santuario B.V. del Roggione; indi si proseguirà in auto per il Cimitero locale.

Si ringraziano di cuore coloro che parteciperanno alla mesta cerimonia.

Pizzighettone,

18 febbraio 2022.

ci uniamo al dolore dei tuoi familiari certi che sei nelle braccia del Padre per mano al tuo Andrea.

La Ditta Torniture M.B. srl, partecipa al lutto della famiglia Micheli per la perdita del caro

Walter Talamona e famiglia sono vicini in questo doloroso momento a Diambra e Stefano per la perdita del caro

Direzione, maestranze e collaboratori della Trasmec srl partecipano al lutto per la perdita del signor

L'Amministrazione ed i Dipendenti della GI.BI Meccanica Srl partecipano al dolore della famiglia per la scomparsa del caro

I cugini Giuseppe con Rita e Barbara, Patrizia con Sergio, Rosella porgono sentite condoglianze a Paola, Diambra, Stefano e famiglia per la perdita di

Federica Brognoli e famiglia partecipano al lutto dei familiari per la scomparsa di

Mariangela con Claudio e i dipendenti della Nuova Oleodinamica Bonvicini srl sono vicini a Stefano e Diambra per l’improvvisa perdita del loro caro papà

Profondamente commossi Leonardo Toscani e dipendenti ed ex dipendenti della ditta O.M.L.P. sono vicini in questo triste momento alla famiglia per la scomparsa del caro

Federico Micheli

Castelverde,

18 febbraio 2022.