È mancato all'affetto dei suoi cari

Aristide Anselmi

di anni 75

Ne danno il triste annuncio la moglie Franca, le figlie Emanuela con Stefano e Mara con Cesare, gli adorati nipoti Emma e Gabriele, la sorella Angela ed i parenti tutti.

I funerali si svolgeranno mercoledì 23 febbraio alle ore 15 partendo dall'abitazione in frazione Fossa Guazzona per la Chiesa di Torre de' Picenardi, indi si proseguirà per il Cimitero di S. Pietro in Mendicate.

Un particolare ringraziamento alla dott.ssa Maria Vittoria Tonna, al dott. Matteo Brighenti, alla dott.ssa Papi, all'infermiera Grazia ed a tutto il Personale del Day Hospital dell'Ospedale Maggiore di Cremona.

Il corteo si svolgerà interamente in auto.

Fossa Guazzona,

22 febbraio 2022.