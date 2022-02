"Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia perché saranno saziati." (MT, 5-5) È mancato all'affetto dei suoi cari

Prof.

Fabiano Penotti

di anni 83

Ne danno il triste annuncio la moglie Bice, i figli Marco e Chiara, il genero Michele, i nipoti Eleonora, Davide, Emanuele, Antonio e Filippo, il fratello Atos, le cognate e parenti tutti.

I funerali si svolgeranno in Casalmaggiore giovedì 24 febbraio alle ore 15,30 partendo in macchina dall'abitazione di via Del Gesù, 34 per l'Abbaziale di S. Stefano indi al Cimitero di Rivarolo Mantovano.

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che in qualsiasi modo ne onoreranno la memoria.

Non fiori ma devolvere eventuali offerte alla Parrocchia di S. Stefano.

Casalmaggiore,

23 febbraio 2022.