Non è più

Gianluigi Fontanella

di anni 88

Ne danno il triste annuncio Mariateresa, Tullio con Lea ed i parenti tutti.

Il funerale si svolgerà sabato 12 marzo alle ore 14.30 nella Chiesa di S. Giacomo, partendo dalla Casa Funeraria Vitari in via Tinelli, 15, al termine si proseguirà per la tumulazione nel Cimitero di Casalmorano.

Si ringraziano tutti coloro che parteciperanno al lutto della famiglia.

Soncino, 12 marzo 2022.