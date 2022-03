TRIGESIMO

"La morte altro non è che continuazione della vita, completamento della vita. È il corpo umano che si arrende. Ma il cuore e l'anima vivono per sempre. Non muoiono. La morte altro non è che tornare nella casa di Dio."

(Madre Teresa di Calcutta)

Federico Micheli

Ad un mese dalla scomparsa del caro Federico, la famiglia Micheli sentitamente ringrazia tutti coloro che hanno partecipato al loro dolore con presenza, scritti e fiori.

Una Santa Messa in suffragio sarà celebrata oggi giovedì 17 marzo alle ore 18 presso il Santuario della Beata Vergine del Roggione.

Pizzighettone,

17 marzo 2022.