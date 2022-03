È mancato all'affetto dei suoi cari

Giuseppe Mainardi

di anni 74

Ne danno il triste annuncio i figli Sonia con Paolo, Annamaria con Nicola, Roberto con Elena e la piccola Camilla e parenti tutti.

Il Santo Rosario verrà recitato venerdì alle ore 17,30 presso l'abitazione.

Il funerale avrà luogo in Casalmorano sabato 19 marzo, partendo alle ore 9,45 dall'abitazione di Cascina Roccolo ove è allestita la camera ardente, per la Chiesa Parrocchiale di S. Ambrogio, indi al locale Cimitero con corteo in auto.

Si ringraziano anticipatamente quanti vorranno onorarne la memoria.

Casalmorano,

18 marzo 2022.