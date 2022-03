È mancato all'affetto dei suoi cari

Francesco Emilio

Colombani

(Cecco)

di anni 86

Ne danno il triste annuncio la moglie Paola, le figlie Pia, Carla, i generi Marco, Alessandro, le affezionate Francesca, Serena, Mara, il fratello Vittorio, cognata, nipoti e parenti tutti.

La cara salma è esposta nella propria abitazione di via Monte Grappa, 22 a Pizzighettone; il funerale si celebrerà, nel rispetto delle normative vigenti, sabato 26 marzo alle ore 15 nella Chiesa SS. Gervasio e Protasio a Maleo, indi si proseguirà in auto per il Cimitero locale.

Si ringraziano di cuore coloro che parteciperanno alla mesta cerimonia.

Pizzighettone,

26 marzo 2022.