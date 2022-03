Il funerale avrà luogo in forma civile martedì 29 marzo partendo alle ore 9,45 dall'Ospedale per il Polo della Cremazione di Cremona.

Carissimo

Maurizio

tu non ci sei più, ma rivivrai in noi ogni volta che ricorderemo l'amore per tutti i tuoi cari, la tua generosità e simpatia.

Siamo vicini a Silvana e Simona.

Maria Grazia, Gualtiero con Marisa.

Cremona, 27 marzo 2022.