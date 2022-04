Ci riuniremo per la Liturgia di Commiato venerdì 1 aprile alle ore 10 nella Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria, indi per la cremazione.

La camera ardente sarà allestita in via F.lli Cairoli, 63 a Castelnuovo Bocca d'Adda (LO) dal primo pomeriggio di giovedì 31 marzo.

Carissimo

Dado

A te un ultimo fraterno saluto nel ricordo dei tanti, bellissimi momenti passati insieme alle nostre famiglie in giro per l’Italia e il mondo, nei lunghi anni che hanno visto crescere i nostri figli.

Ai tuoi cari Luisa, Francesca e Andrea la nostra vicinanza e la condivisione del profondo dolore e del vuoto che non sarà possibile colmare se non con la gratitudine per quanto hai dato a tutti noi nella tua vita.

Amore e amicizia sono il cemento che hai saputo plasmare.

Paolo e Vanna con Riccardo, Chiara, Marco e le loro famiglie.

Cremona, 31 marzo 2022.