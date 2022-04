Improvvisamente è mancata all'affetto dei suoi cari

Agnese Alquati

in Timolina

di anni 45

Lo annunciano con profondo dolore il marito Alessandro, il fratello Andrea con Rosangela, l'amata nipotina Bedatu, i suoceri Evelino e Gabriella, le zie, gli zii, i cugini e parenti tutti.

Il funerale avrà luogo in Casalmorano lunedì 4 aprile alle ore 10,30 partendo con corteo a piedi dalla Casa di Riposo Villa S. Cuore per la Parrocchia, indi si proseguirà per il locale Cimitero con corteo a piedi.

Il S. Rosario verrà recitato domenica 3 aprile alle ore 17.

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che vorranno onorarne la memoria.

Casalmorano,

3 aprile 2022.