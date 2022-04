La data e il luogo delle esequie verranno comunicate in seguito.

In un abbraccio pieno d'Amore lo affidano al Signore della Vita Paola, Paolo, Marco e Luca.

"...Forte come la morte è l'Amore..."

Stefania, Eugenio, Federico, Etta, Pino, Maria Grazia, Paola e Massimo piangono per la morte del cugino

ci accompagnerà per sempre.

I cugini Quaini stringono Paolo, Marco, Luca e Paola in un forte abbraccio.

Franco, Susanna, Federico, Chiara e Aldo con immenso dolore sono vicini a Paola, Paolo, Marco, Luca per la perdita di

Zia Maddalena con Elisabetta, Lodovica e Giovanna abbracciano con grande affetto Paola, Paolo, Marco e Luca uniti nell'amore per il caro

A Paola e ai suoi cari figli vadano il sostegno della nostra Preghiera, del nostro affetto e della nostra amicizia nel momento dell'infinito dolore per la scomparsa dell'indimenticabile

Il Presidente, il Consiglio Generale e tutti i Dipendenti della Libera Associazione Agricoltori Cremonesi si stringono commossi a Paola, Paolo, Marco e Luca per la scomparsa del loro caro

La Presidenza, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Società Editoriale Cremonese S.E.C. SpA, editore del Quotidiano La Provincia di Cremona e Crema, porgono sentite condoglianze a Paola, Paolo, Marco e Luca per la perdita del loro caro

Cesare, Massimo e Marco De Lorenzi sono vicini ai familiari per la dolorosa perdita del caro

Renato Premi e famiglia partecipano al dolore della signora Paola, dei figli Paolo, Marco e Luca per la scomparsa del caro

Presidente, Consiglieri e dipendenti del Consorzio Servizi Zootecnici partecipano al lutto della famiglia Quaini per la perdita del caro

Maurizio Losi e famiglia sono vicini a Paola e ai figli Paolo, Luca e Marco per la scomparsa sel caro

Paola, Romano e figli, partecipano al dolore di Paola e dei ragazzi per la scomparsa del caro

Silvia Lena, profondamente commossa e triste, si stringe al dolore dì Paola, Paolo, Marco e Luca per la perdita del caro

Giovanni ed Andrea De Poli partecipano commossi al grave lutto della famiglia per la scomparsa di

Dalida Manfredi, Patrick e Riccardo Miadoro sono vicini alla famiglia per la dolorosa scomparsa del caro

Egidio, Nicola e Patrizia Garavelli sono vicini alla moglie, a Paolo, Luca e Marco per la prematura scomparsa dello stimato

Donatella, Vittorio, Tommaso ed Umberto sono vicini con tanto affetto a Paola, Paolo, Marco e Luca per la scomparsa di

L'Istituto Professionale Sant'Antonio Abate del Seminario Vescovile di Cremona, grato per la profiqua collaborazione e per la generosa accoglienza dei propri studenti, porge sentite condoglianze a tutti i familiari per la scomparsa dello stimato

Giuseppe Quaini

Cremona, 6 aprile 2022.