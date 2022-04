È mancato all'affetto dei suoi cari

Alberto Stefanoni

di anni 48

Lo annunciano la mamma Ettorina, il papà Angelo, la zia Felicita e tutti i parenti.

La cerimonia funebre si svolgerà mercoledì 20 aprile alle ore 10 partendo dall'abitazione in via Belloni 13 per la Chiesa Parrocchiale di Cornaleto.

La tumulazione avverrà nel cimitero di San Latino.

I familiari ringraziano quanti parteciperanno al loro dolore.

Esprimono un ringraziamento particolare al dottor Rolano per la premurosa assistenza.

Cornaleto, 19 aprile 2022.

—Lorenzo, Giulia e famiglia

Tutto ciò che abbiamo amato profondamente non potrà mai andare perduto. Tutto ciò che amiamo profondamente diventa parte di noi. Giulio, Valentino ed Ettore Frido Severgnini con le loro famiglie partecipano al dolore di Ettorina ed Angelo per la perdita del caro Alberto Cornaleto, 19 aprile 2022.

Partecipano al lutto: