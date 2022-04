"Non si perdono mai coloro che amiamo, perché possiamo amarli in Colui che non si può perdere."

(S. Agostino)

Dopo una lunga vita terrena è tornata alla Casa del Padre

Professoressa

Alice Sartori

di anni 101

Lo annunciano commossi gli amici di sempre.

Il funerale avrà luogo sabato 23 aprile alle ore 8,45 partendo dall'Ospedale Maggiore per la Chiesa di S. Luca, indi per il Cimitero di Polesine.

La camera ardente è allestita presso l'Ospedale da oggi, venerdì 22 aprile, dalle ore 14 alle ore 18.

Un sentito ringraziamento al Dott. Massimo Guarneri, alla Dott.ssa Lucia Barbagallo e a tutte le persone che le sono state accanto e l'hanno assistita amorevolmente.

Cremona, 22 aprile 2022.