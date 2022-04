Profondamente grati e riconoscenti per quanto fatto durante tutta la sua carriera professionale ma non solo, per l'interesse e la disponibilità sempre dimostrati nei confronti di tutti noi ma soprattutto di papà Secondo e mamma Milvia, sia ancora per il

Dott.

Giuseppe Piccioni

un Grazie di tutto ed un Buon Riposo.

Davide e Flavia Zucchelli.

Vescovato, 23 aprile 2022.