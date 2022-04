È mancato all'affetto dei suoi cari

Mauro Cesini

di anni 71

Ne danno il triste annuncio la moglie Ida, la figlia Laura con Nico, il fratello Luciano con Serenella ed i parenti tutti.

I funerali si svolgeranno in forma civile sabato 23 aprile alle ore 16 partendo dalla Casa Funeraria "Ghidotti & Murelli" in via Roma n. 34 di Canneto sull'Oglio direttamente per il Cimitero di Vho di Piadena Drizzona.

Orari visite: sabato dalle 10 alle 15,45.

Non fiori ma eventuali offerte al Centro Tumori di Piadena Drizzona.

Un particolare ringraziamento al Professore Passalacqua, al Day Hospice di Casalmaggiore e agli Operatori delle Cure Palliative dell'Ospedale Maggiore di Cremona.

Si ringraziano anticipatamente quanti ne onoreranno la memoria.

Piadena Drizzona,

23 aprile 2022.