ANNIVERSARIO

26-4-202026-4-2022

Eternamente riluce la luce di chi ha dato alla luce ed ha aiutato a venire alla luce.

Nel secondo anniversario

della morte di

Ester Turrini

Ostetrica

i suoi cari, stretti a lei nell'immensa gratitudine per il luminoso bene in ogni istante ricevuto, sempre la ricordano come il faro e la fiamma d'amore della loro vita.

Castelleone,

26 aprile 2022.