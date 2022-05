Il funerale avrà luogo sabato 30 partendo alle ore 11,15 per la Chiesa Parrocchiale di S. Pietro, indi al Polo della Cremazione.

I Condomini e l'Amministratore del Condominio "Casa C" di via Pescatori, 1 partecipano con sincera commozione al dolore dei familiari per la scomparsa di

Mario Oradini

Cremona, 29 aprile 2022.