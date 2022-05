Una lunghissima e dolorosa malattia l'ha riportata da papà.

Tilde Simonini

Parentini

Donatella, Paolo, Marta, Giovanni, Pietro, Vero e Samu.

Il funerale avrà luogo lunedì 2 maggio alle ore 9,45 partendo dalla Casa di Cura S. Camillo (via Mantova), ove è allestita la camera ardente, per la Chiesa Parrocchiale di Cavatigozzi, dove alle ore 10 avrà inizio la S. Messa, indi per il Cimitero locale.

Grazie a Hlima, Yamina, Mariarosa Lodigiani, Fatna e Rosa.

Cavatigozzi,

30 aprile 2022.