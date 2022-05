È mancata all'affetto dei suoi cari

Nerina Arcaini

ved. Santini

di anni 88

Ne danno il triste annuncio i figli Rosalinda, Gianpaolo e Maurizio, il genero, le nuore, i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti.

I funerali si svolgeranno lunedì 9 maggio alle ore 10 partendo dall'abitazione in via Dante, 41 in Pieve Terzagni per la Chiesa ed il Cimitero locale.

Si ringraziano anticipatamente quanti ne onoreranno la memoria.

Pieve Terzagni,

7 maggio 2022.