È mancato all'affetto dei suoi cari

Luciano Rosi

di anni 85

Ne danno il triste annuncio i figli Doroti e Ferruccio con Elena, il fratello Costante, la cognata Zinetta e parenti tutti.

I funerali si svolgeranno in Camisano oggi alle ore 10 partendo dall'abitazione in via Trieste n. 14 per la Chiesa Parrocchiale, dopo la funzione proseguirà per la Cremazione.

Si ringraziano anticipatamente tutte le gentili persone che interverranno alla cerimonia.

Non fiori ma opere di bene.

Camisano, 7 maggio 2022.