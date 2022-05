"Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno."

(Gv. 11,24)

È tornato alla casa del Padre il nostro caro

don

Enrico Ferrari

nella fede della Chiesa lo ricordano Isa con Gianni, i nipoti Alberto, Angelo, Laura e i parenti tutti.

La camera ardente è allestita domenica 8 maggio presso l'abitazione in via Erno 4 (Ca' di Mezzo).

Lunedì 9 alle ore 17,30 si recita il rosario presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Nascente al Migliaro.

Il funerale avrà luogo martedì 10 maggio alle ore 10 nella stessa chiesa, indi per il Cimitero di Cremona.

Si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.

Cremona, 8 maggio 2022.