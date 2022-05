Il 10 maggio 2022 si è spento all'età di 95 anni il N.H. Dott. Ing. Alessandro Dei Bei Lo annunciano con dolore i parenti tutti e gli amici. I funerali saranno celebrati giovedì 12 maggio alle ore 15,30 nella Chiesa di Sant'Agata in Cappella di Casalmaggiore, indi proseguiranno per il Cimitero locale. Un ringraziamento particolare ai Medici e al Personale dell'Ospedale Giuseppe Aragona di San Giovanni in Croce. Si ringraziano anticipatamente quanti vorranno intervenire alla cerimonia. Cappella, 11 maggio 2022.

Maria Gloria Tentolini piange la scomparsa del cugino Alessandro Dei Bei ricordando le sue doti umane e intellettuali, la profonda conoscenza delle discipline scientifiche, l'eccezionale memoria, la sua forza, i suoi insegnamenti. Casalmaggiore, 11 maggio 2022.