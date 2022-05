Un sentito ringraziamento a tutto il Personale medico, infermieristico e ausiliario del Reparto di Neurologia dell'Ospedale Maggiore, per l'assistenza e le amorevoli cure prestate.

Caro zio

Aldo

ti ricorderemo sempre per il tuo buonumore, per la tua generosità e i tanti momenti passati tutti insieme come una grande famiglia.

Un caro abbraccio a Fabio, Fiorella e Iusein.

Titti, Federica e zia Enrica.

Cremona, 17 maggio 2022.