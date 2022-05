Circondata dall'affetto dei suoi cari è mancata

Gigliola Ziglioli

in Lucchi Tuelli

di anni 60

Ne danno il triste annuncio il marito Marco, i figli Matteo, Stefano con Giorgia e l'amato nipotino Claudio, parenti tutti.

Il funerale avrà luogo in Soresina martedì 24 maggio alle ore 10 nella Parrocchiale di San Siro, indi si proseguirà per il Polo della Cremazione.

La cara Gigliola giungerà in Parrocchia martedì alle ore 9,45 proveniente da Castelleone in via Ragazzi del '99, n. 5 ove è allestita la camera ardente.

Un sentito ringraziamento al dott. Dante Frignati, allo staff medico delle Cure Palliative di Crema.

Si ringraziano tutti coloro che vorranno onorarne la memoria.

Castelleone - Soresina,

23 maggio 2022