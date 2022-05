"Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me."

È improvvisamente mancato all'affetto dei suoi cari

Sergio Boselli

di anni 84

Ne danno il triste annuncio la moglie Miriam, il figlio Giorgio, la sorella Anna Maria con Giovanni, il cognato Alfredo, i nipoti Emilio con Simona e Vanessa, Mario con Michela.

La camera ardente sarà allestita mercoledì 25 maggio dalle ore 8 presso l'Ospedale Maggiore di Cremona; seguiranno i funerali alle ore 11 nella Chiesa di San Francesco (quartiere Zaist), indi si proseguirà per il civico Cimitero.

Si ringraziano anticipatamente quanti parteciperanno al lutto.

Cremona, 24 maggio 2022.