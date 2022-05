È mancata all'affetto dei suoi cari

Paola Poli

Ne danno il triste annuncio la figlia Elena con Ilie ed il piccolo Ludovico.

La cara Paola giungerà nella Chiesa Parrocchiale di Azzanello sabato 28 maggio alle ore 10, ove alle ore 11 avranno luogo le esequie, indi il funerale proseguirà per il Polo della Cremazione di Cremona.

Non fiori ma offerte per preghiere in suffragio.

Si ringraziano anticipatamente quanti vorranno onorarne la memoria.

Azzanello,

27 maggio 2022.