È mancato

Ivan Denti

Lo annunciano la moglie Fiorella, la mamma Rosa, la sorella Roberta e famiglia, la suocera Zina e famiglia, parenti tutti.

Il funerale avrà luogo in Soresina lunedì 30 maggio alle ore 14,15 partendo con corteo in auto dalla Chiesa del Tempietto per la Parrocchiale di San Siro, indi si proseguirà per il Polo della Cremazione di Cremona.

Il caro Ivan giungerà nella Chiesa del Tempietto sabato 28 maggio nella tarda mattina.

Soresina, 28 maggio 2022.