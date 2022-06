"Io sono la Resurrezione e la Vita. Chi crede in me anche se morto vivrà."

È andato in Cielo

Angelo Miti

di anni 99

Ne danno il triste annuncio la moglie Erminia, i figli don Francesco, Rosa e Claudia con Marco, le nipoti e parenti tutti.

I funerali si svolgeranno in Calvatone venerdì 10 giugno alle ore 10 presso la Chiesa Parrocchiale, indi al Cimitero locale.

Il S. Rosario sarà recitato giovedì alle ore 21 in Chiesa.

La camera ardente è allestita nella Cappella S. Luigi.

Non fiori ma eventuali offerte per opere caritative.

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che parteciperanno alla Celebrazione.

I funerali si svolgeranno in base alle disposizioni sanitarie in vigore, i cortei si svolgeranno in auto.

Calvatone, 9 giugno 2022.