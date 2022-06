"La morte altro non è che continuazione della vita, completamento della vita. E' il corpo umano che si arrende. Ma il cuore e l'anima vivono per sempre. Non muoiono"

(Madre Teresa di Calcutta)

Gli amici delle Cooperative Borea, Gruppo Gamma, Nazareth, Sole e Varietà sono vicini a Claudia e famiglia nella preghiera e nel ricordo dela caro papà

Angelo Miti

Cremona, 10 giugno 2022.