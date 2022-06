Circondata dall'affetto dei suoi cari è mancata

Virginia Ponzini

di anni 102

Ne danno il triste annuncio i nipoti Giuseppe, Maurizio e Maddalena, parenti tutti.

Il funerale avrà luogo in Soresina sabato 11 giugno alle ore 9 partendo con corteo in auto dalla Chiesa del Tempietto per la Parrocchiale di San Siro, indi si proseguirà per il locale Cimitero con corteo in auto.

Un grazie di cuore al medico curante dott.ssa Alda Massone ed a tutto il Personale del Centro Medico CMMG di Soresina.

Si ringraziano tutti coloro che vorranno onorarne la memoria.

Soresina, 10 giugno 2022.