È improvvisamente mancato all'affetto dei suoi cari

Valentino Contini

di anni 54

Ne danno il triste annuncio la mamma Anna Maria, i figli Leonardo e Sofia con la mamma, la sorella Lorella con Giuseppe, Cristiano, Giulia con Denis, il fratello Claudio con Giuseppina e Valentina ed i parenti tutti.

I funerali si svolgeranno martedì 14 giugno alle ore 15 partendo alle 14,30 dalla Casa Funeraria Ghidotti & Murelli a Canneto sull'Oglio in via Roma, 34 per la Chiesa ed il Cimitero di Stagno Lombardo.

Orari visite: lunedì 13 giugno dalle ore 16 alle 19.

Non fiori ma opere di bene.

Si ringraziano anticipatamente quanti ne onoreranno la memoria.

Stagno Lombardo,

13 giugno 2022.