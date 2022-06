I familiari della cara

Maria Pia Ghirardosi

Tea Mancini

annunciano che il funerale avrà luogo oggi, martedì 14 giugno partendo alle ore 10,45 dalla Casa di Cura San Camillo (via Mantova) per la Chiesa di San Sigismondo, si proseguirà poi per la Sala del Commiato del Polo della Cremazione di Cremona.

Cremona, 14 giugno 2022.