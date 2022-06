È improvvisamente mancato all'affetto dei suoi cari

Luigi Ceretti

di anni 78

Ne danno il triste annuncio la moglie Maria Teresa, la figlia Claudia, i cognati e parenti tutti.

Il funerale avrà luogo sabato 18 giugno alle ore 9 nella Chiesa Parrocchiale di Casalbuttano, partendo dall'abitazione in via Bellini, 32 ove è allestita la camera ardente, indi per il Polo della Cremazione di Cremona.

Si ringraziano anticipatamente quanti vorranno onorarne la memoria.

Casalbuttano,

17 giugno 2022.